In occasione della presentazione del libro Inter 110, con una battuta ironica e sottile, Luciano Spalletti torna sul tema qualità e chiede a Mario Corso di insegnare la sua tecnica ai calciatori nerazzurri.



“Non conoscevo il contenuto del libro, dopo averlo aperto con i protagonisti si ha la sensazione di riaffacciarsi dentro quella luce che è stata l’Inter in tutti questi anni. Lo leggerò con cura perché ho visto alcuni trafiletti dove c'è da prendere e servirà per dare seguito a questa forza. Mariolino Corso è sempre carino con me, mi carica di questa responsabilità. Oltre che chiedermi questo (lo scudetto, ndr) deve insegnare la sua tecnica nello stretto a tutti i calciatori.”