Lunedì prossimo a Coverciano inizia il corso speciale per allenatori Uefa B/Uefa A. Tra gli iscritti ci sono anche tre campioni del mondo di Germania 2006 con la maglia dell'Italia: si tratta di Mauro German Camoranesi, Marco Amelia e Luca Toni, che parteciperanno al corso dedicato ad ex calciatori professionisti con alle spalle almeno 7 anni in Serie A e un minimo di 180 presenze. Insieme a loro, secondo quanto riportato dall'Ansa, anche altri sei ex calciatori: Cassetti, Chivu, De Sanctis, Galante, Amantino Mancini e Palombo. Le lezioni, per un totale di 210 ore, avranno termine a fine novembre e in caso di esito positivo degli esami finali i nove otterranno l'abilitazione come allenatore professionista di "II Categoria - UEFA A", ovvero allenatore tutte le squadre giovanili e fino alla Serie C, oppure fare da secondo in Serie B e Serie A