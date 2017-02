Si è svolta oggi nelle sede AIC di Vicenza la quinta sessione del “Corso di specializzazione per Intermediari Sportivi”, ideato e promosso da Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e MasterSport.



Un percorso formativo pensato per fornire, alla figura dell’intermediario, strumenti e conoscenze tecniche di settore in grado di “fare la differenza”, al fine di operare adeguatamente e di tutelare efficacemente i calciatori.



L’incontro odierno, moderato dal Direttore Generale AIC Gianni Grazioli, ha visto gli interventi di Stefano Agresti (direttore Calciomercato.com) e di Alessandro Alciato (scrittore e giornalista di SKY Sport), sul tema del “fenomeno calciomercato sui media”.