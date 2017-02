Lapropone la prima edizione di unsullache si terrà a Reggio Emilia lunedì 6 marzo 2017.Il corso è rivolto a tutti gli allenatori dei settori giovanili e delle prime squadre (ma anche agli aspiranti allenatori) desiderosi di apprendere le tecniche di comunicazione efficace tra allenatore e calciatori.Contenuto del corso: confronto sui temi della comunicazione e della relazione tra allenatore, gruppo staff e calciatori. Si analizzeranno casi concreti per trovarne interattivamente le possibili soluzioni.L’ex calciatore del Milan(e di tante altre squadre importanti), attualmente alla guida tecnica del Brescia. Sensibile al tema di cui ci occuperemo, parlerà della sua esperienza di allenatore che ha iniziato, una volta annunciato il suo ritiro dal calcio come giocatore, nelle giovanili del Milan assumendo la guida della squadra degli allievi professionisti, per poi subentrare a Filippo Inzaghi sulla panchina della Primavera e, nell’aprile del 2016, a Mihajlovic alla guida della prima squadra.Il formatore, facente parte da 5 anni dell’(Master Uefa Pro), che ha iniziato a lavorare circa 13 anni fa nei settori giovanili italiani per poi fare carriera all’estero a livello professionistico, in Francia, in Inghilterra, in Bulgaria, in Libia, in Camerun, in Congo, negli Emirati Arabi e in Palestina (dove, alla guida dell’Ahli Al Khalil, ha vinto la Coppa di Lega, la Coppa nazionale, la Super Coppa Palestinese e la Super Coppa della West BanK). Nelle vesti di vice-allenatore di Walter Zenga, ha allenato grandissimi calciatori di prima fascia come Luca Toni e Mark Bresciano.Stefano Cusin (nella foto), forte della suddetta esperienza internazionale, svelerà i segreti delle sue metodologie comunicative sperimentate con calciatori di ogni origine e cultura.Una parentesi giuridico-calcistica sarà dedicata ai rapporti professionali tra procuratori sportivi e allenatori. Verrà spiegato (dall’avvocato e procuratore sportivo Jean-Christophe Cataliotti) e fornito un fac-simile di un accordo tra le parti. La rappresentanza da parte dei procuratori degli interessi degli allenatori non è, infatti, più vietata dal Regolamento dei Procuratori Sportivi.Le iscrizioni sono aperte.A tutti i partecipanti verrà rilasciato, a fine giornata, unE.Per iscriversi si rimanda al sito www.footballworkshop.it