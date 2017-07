Ci siamo, Inter e Borja Valero sempre più vicini. Oggi il centrocampista della Fiorentina ha comunicato alla società viola, nella figura del direttore generale Pantaleo Corvino, la sua volontà di vestire la maglia nerazzurra. "Voglio l'Inter" le parole pronunciate dall'ex Villarreal al dg del club toscano, che lo ha comunicato all'uscita del centro sportivo: "Abbiamo fatto una chiacchierata con il ragazzo. Ci ha comunicato che il suo desiderio è di andare all'Inter e quindi ci ha dato il via libera per la trattativa. La verità è che io ho parlato con lui, ho fatto un errore quando ho sentito l'Inter di chiedere se c'era evidentemente l'idea di andare in Cina o alla Roma. In questa occasione ho voluto sentire la sua opinione e lui mi ha espresso questo desiderio. Borja a Moena? Se la trattativa andrà in porto con l'Inter, no. La trattativa inizierà stasera, dal momento della disponibilità del ragazzo".