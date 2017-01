Cambio di rotta per la Fiorentina. Ad annunciarlo è il direttore dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, che ha detto (le parole sono state riportate dal Corriere dello Sport-Stadio): "Da sempre lavoriamo sui giovani, i campioni che dobbiamo fare da soli. Pensare di andare ad acquistare giovani italiani è impossibile, quindi...li facciamo in casa".

Intanto sia per Kalinic che per Badelj "per adesso nessuno ha bussato educatamente alla porta" ha aggiunto Corvino e "li cediamo solo se sono i giocatori a voler andar via",