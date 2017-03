Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato dell'ennesima prestazione negativa del club che ha portato anche ad una profonda contestazione da parte dei tifosi: "Prendiamo atto della delusione dei nostri tifosi. Sono qui da otto anni, so che la loro delusione è figlia di qualche obiettivo che è venuto meno. Loro sono quasi sempre stati in paradiso e sentirsi in purgatorio porta a esternare questa grande delusione. Dobbiamo accettare e capire la loro contestazione".



FIDUCIA A SOUSA - "Noi come società però dobbiamo stare vicini al mister e a tentare di chiudere il campionato che non ci vede ancora fuori dall’Europa League matematicamente. Questo è un momento che arriva come la fine di un ciclo, dobbiamo accettarlo. Quando parlo di fine del ciclo non parlo da parte nostra ma dei tifosi".



DELUSIONE EUROPEA - "Dopo 4 anni in Europa oggi questa squadra non sta raggiungendo gli stessi risultati ma i ragazzi stanno dando il meglio, dobbiamo raccogliere tutte le energie per cercare di alleviare la loro delusione".



SU BERNARDESCHI - "Il futuro di Bernardeschi? Abbiamo diramato un comunicato chiaro, non c’è da aggiungere altro. Staremo vicini al gruppo e al mister fino alla fine della stagione”