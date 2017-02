Uno scazzo in piena regola quello tra Felipe Dal Bello, difensore dell'Udinese con un passato alla Fiorentina, e il dirigente viola, Pantaleo Corvino. Uno scazzo a distanza però e ad aprire le danze ci ha pensato il giocatore bianconero che ha detto al Messaggero Veneto: "Perché sono andato a Firenze? C’era Prandelli. Il guaio è che tra lui e Corvino non c’erano buoni rapporti e quando il mister se ne andò cominciò la lotta tra me e il ds. Adesso che è tornato a Firenze sogno di fare il gol dell’ex".



​Pronta la replica di Corvino, che ha detto: "A leggere le sue dichiarazioni mi viene da pensare che L'ho lasciato che non stava bene ....e continua a non stare bene! Non giocava con nessun allenatore! Neanche con Prandelli che pure lo aveva voluto tanto e che lo spostò a terzino sinistro! Io lo avevo ceduto al Bologna nella trattativa con Ramirez, trattativa che mi fece saltare con il suo rifiuto, pur giocando quasi mai! E non ero io che facevo le formazioni".