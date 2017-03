Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, in sala stampa con Paulo Sousa e in merito al momento dei viola parla così: ‘Abbiamo deciso di presentarci in tre a questa conferenza stampa perché quando certi obiettivi sfuggono bisogna fare delle analisi, le hanno fatti i tifosi e anche la stampa, ma noi che giochiamo la domenica ci dobbiamo solo preoccupare di ogni partita che andiamo ad affrontare. Anche noi abbiamo fatto le nostre analisi e ci siamo detti che il campionato è l'unico obiettivo rimasto con 10 partite che restano da qui alla fine. Sette punti di svantaggio sono molti ma l'obiettivo è ancora raggiungibile specie se tutte le componenti sono unite e mi riferisco a società, tecnico e giocatori. Ai nostri tifosi non possiamo chiedere nulla in questo momento e proveremo a riportarli intorno alla squadra con queste partite. Abbiamo fatto un patto e faremo di tutto per raggiungere l'Europa, lo dobbiamo fare per riportare accanto a noi i nostri tifosi’.