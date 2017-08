Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro la Sampdoria.



ATTACCO AGLI EX - Criptico un messaggio verso gli ex (Bernardeschi, Borja Valero e non solo ndr.) che hanno scelto di dire addio a Firenze: "E' stata un'estate molto impegnativa la nostra, con molto coraggio abbiamo cercato di ripartire con un nuovo ciclo con diversi calciatori nuovi e giovani insieme a quelli che sentono la Fiorentina dentro".



NUOVO CICLO - "Abbiamo fatto tutto questo per i nostri tifosi, vogliamo ripartire dando un volto nuovo, cercando di creare presupposti per una Fiorentina bella, che possa piacere alla nostra gente. Un gruppo si costruisce nel tempo, per fasi, noi siamo all'inizio, dove tutto è migliorabile e cercheremo di rendere questa squadra più forte nelle prossime sessioni di mercato".