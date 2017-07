La Fiorentina alza il muro per Federico Bernardeschi: l'esterno mancino è uno degli obiettivi primari della Juventus per questa finestra di mercato, ma la società toscana non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. In un'intervista concessa in esclusiva a La Domenica Sportiva (in onda questa sera alle 23.30 su Rai Due) il dg viola Pantaleo Corvino ha ribadito la volontà di trattenere il gioiello italiano, ecco l'anticipazione proposta da Calciomercato.com: "Abbiamo bisogno di ripartire con calciatori con grandi motivazioni. Bernardeschi lo abbiamo dimostrato da mesi di voler ripartire da lui, è un figlio del nostro vivaio come Chiesa o Babacar. Lo abbiamo dimostrato in maniera importante, ma sono importanti le motivazioni. Me l'hanno chiesto in tanti? Noi siamo dell'idea che rimanga con noi. Bernardeschi è un prodotto del nostro vivaio, quindi per noi è incedibile".



KALINIC E BORJA - Non solo Bernardeschi, anche Nikola Kalinic e Borja Valero sono altri due gioielli appetiti sul mercato, corteggiati rispettivamente da Milan e Inter. Corvino non chiude definitivamente la porta alla cessione, ma chiarisce: "Nessuno di questi nominati è sul mercato, ma abbiamo detto che devono essere contenti di rimanere. Se loro ci dicessero questo saremmo contenti di ripartire con loro. Per noi fanno parte del progetto, se vogliono andare via devono essere loro a dirlo".



PIOLI - Corvino parla poi della scelta di passare da Sousa a Pioli: "Una scelta condivisa, una scelta di alto profilo quella di Pioli che conosce Firenze e i Fiorentini".



DELLA VALLE - Commento sulla possibilità che la Fiorentina venga ceduta: "I Della Valle? Quando una proprietà non vede unità per raggiungere certi obiettivi, soprattutto se viene da quattro qualificazioni in Europa in questo ciclo, in quello precedente quattro accessi in Champions e nell'altro prende la squadra dalla C credo abbia le giuste motivazioni".