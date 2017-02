Federico Chiesa e Federico Bernardeschi: sono loro, indiscutibilmente i gioielli di casa Fiorentina, i due giovani sul quale costruire (o provare a farlo) il futuro della squadra viola.



La società si è già mossa in largo anticipo con Chiesa. Giusto qualche giorno fa, l'attaccante ha firmato un contratto nuovo di zecca che lo legherà al club fino al 2021. Contratto ma non solo, Chiesa junior ha già detto chiaramente che si sente legato alla Fiorentina e che vorrebbe spendere la sua carriera in maglia gigliata.



Un po' più complicata (ce ne occuperemo anche in maniera specifica nel corso della mattinata), la vicenda di Federico Bernardeschi. Una proposta per allungare l'accordo dal 2019 al 2021 gli è stata fatta, ma il discorso è rimasto in sospeso. Di tentazioni il giocatore di Carrara ne ha molte, ma anche lui, in ultima ripresa il 22 gennaio nel corso di una trasmissione televisiva, ha fatto capire a chiare lettere di stare pensando di ripercorrere la carriera di Antognoni, rimasto con la maglia gigliata addosso praticamente fino alla fine del suo percorso di calciatore.