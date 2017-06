La vicenda Donnarumma continua a tenere banco. Ai microfoni di Sky dice la sua il tecnico Serse Cosmi: Sorpreso per il mio calcio, stupito no per il calcio che esiste. Ci sta, è chiaro che tutti quelli cui piace il calcio avrebbero sperato nell'inizio di una favola, di un ragazzino che esordisce nella squadra di cui è tifoso e ne diventa protagonista, iniziando un percorso che finisce con la stessa squadra, un po' il sogno di tutti i bambini. Però questo non è il calcio di oggi, quindi bisogna conoscere bene ciò che in realtà è successo: dà fastidio sentire dire che le responsabilità siano di una sola persona, credo sia una scelta condivisa. A lui avrei dato un consiglio da padre, ma è giovane e ha una famiglia dietro, sarà stato consigliato anche dalla propria famiglia: non voglio entrare in queste dinamiche, ma gli avrei detto non che i soldi non sono tutto, ma nel calcio esistono cose che nel calcio ti fanno felice e vanno al di là dell'aspetto professionale. Mi è capitato di fare scelte per cui non sono stato ripagato, ma quando riparti ti senti gratificato, è l'uomo ad andare avanti e non il giocatore. Credo il Milan abbia fatto di tutto per tenerlo, ma Donnarumma ha fatto una scelta da rispettare comunque professionalmente".