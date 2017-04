Alberto Costa, prima firma del Corriere della Sera, ha parlato in studio a Sky Sport sul nuovo Milan con tanti dubbi sulla nuova proprietà: "Non sono sicuro che questo nuovo Milan abbia le risorse per tornare a vincere, anzi. Li ha detto quello che doveva e poteva, non era il caso di parlare di un'operazione finanziaria... ma a me sembra ci siano tanti dubbi. Ho notato ad esempio che ha parlato in conferenza in cinese e non in inglese: perché non conosce la lingua o era una scelta? Sul mercato, non sono sicuro che si vadano a investire 100 milioni. Ci sono debiti da coprire e non sono certo che il Milan li spenda, anzi. E anche se così fosse, 100 milioni non farebbero la differenza. Donnarumma? Se lo perdono, cosa sono arrivati a fare i cinesi? Sarebbe inspiegabile".