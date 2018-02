Alessandro Costacurta parla del possibile futuro ct della Nazionale. Il subcommissario della Figc ha dichiarato a margine della proiezione del docufilm 'Crazy for Football' al Cinema Adriano di Roma: "Sarri e Allegri? Non sarebbero male, accidenti. Io penso che gli allenatori italiani siano fra i più preparati al mondo, c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct della Nazionale. Veramente sono tutti sotto contratto, tra due mesi potrebbe chiarirsi un po' la situazione, ma a oggi non ci sono novità. Sul ct non ci sono novità, se dovesse succedere qualcosa lo sapreste benissimo e a quel punto potremmo intervenire. Adesso come adesso soltanto il colloquio metterebbe in difficoltà me, la Federazione e soprattutto loro che sono sotto contratto".