Alessandro Costacurta, nel postpartita di Sky Sport, ha risposto così durante un dibattito con Vincenzo Montella sul fallo da espulsione di Leonardo Bonucci: “Io credo che non sia normale che uno alzi il braccio così tanto e lo muova in quella maniera, anche per prendere posizione. Secondo me su quel movimento, l’espulsione ci può stare. Visto che viviamo in un ambiente televisivo, quello ci può stare. Ma ci sta anche il rigore su Bonaventura, ma l’arbitro non ha visto”.