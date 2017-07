Billy Costacurta, intervenuto in collegamento su Sky Sport, ha parlato così della situazione legata al possibile rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan: "Sono stato uno dei pochi a non averlo attaccato per questa sua ipotetica scelta: credo potesse fare un errore ad allontanarsi dal Milan perchè andando al Real o al Man Utd non gli avrebbero perdonato gli inevitabili errori che un ragazzo di 18 anni può fare, e credo che qui al Milan possa avere una crescita enorme. Può diventare il miglior portiere al mondo e tra due-tre anni andare via: credo sia pronto per una grande società, ma ora il Milan non glielo può assicurare".