Roberto Mancini è oggi il favorito per la panchina della Nazionale. Si tratta di un orientamento, perché i colloqui esplorativi del nuovo vertice Figc devono ancora iniziare. La scelta è di quelle importanti, la gestione commissariale di Roberto Fabbricini si prenderà tutto il tempo possibile. Fino a primavera inoltrata. Alessandro Costacurta, da sub commissario delegato agli affari azzurri, ha intanto lasciato intendere il suo programma: "Mancini lo conosco bene, abbiamo vinto insieme un Mondiale militare – le sue parole all’insediamento –. Ho letto che si è reso disponibile, ma non è l'unico con cui affronterò il discorso. Credo che dovrò muovermi parecchio. Andrò a Londra per parlare con Conte e in quella stessa città ora c'è Ancelotti". In ballo c’è anche Claudio Ranieri, citato direttamente da Fabbricini. Secondo indiscrezioni, l’attuale tecnico del Nantes sarebbe stato il favorito numero uno in caso di elezione di Gabriele Gravina ai vertici della Figc.



VECCHIE RUGGINI - Lo scenario attuale depone invece a favore di Mancini, nonostante – secondo quanto tramandano le memorie di spogliatoio - tra lui e Costacurta non ci sia mai stata grande simpatia durante la carriera da calciatori. Erano entrambi giovanissimi nel 1989, ai tempi del citato Mondiale militare vinto a Caserta. Mancini entrò poi nei convocati di Italia ’90, mentre Billy – due anni più giovane – dovette aspettare Usa ’94 per la consacrazione in azzurro. Una carriera sempre su fronti contrapposti, senza mai amarsi troppo. Poi nel 2012 la scintilla in diretta tv, entrambi nelle nuove vesti: Costacurta opinionista Sky, Mancini manager del Manchester City.







L’ex difensore del Milan si lascia sfuggire in sottofondo un “testa di c…”, costringendo il conduttore Alessandro Bonan a sdrammatizzare: “Billy, non ti convince questa dichiarazione di Mancini”. Qualche vecchia scoria, evidentemente. Oggi spazzata via dalla tanta acqua passata sotto i ponti e dal prevalere delle indiscutibili professionalità e dell'interesse comune sugli spigoli caratteriali.