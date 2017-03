Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale, parla a Rai Sport del suo nuovo ruolo di

presidente del comitato organizzatore del Campionato Europeo Under 21 del 2019 in Italia: “Vorremmo che diventasse qualcosa di unico, che non fosse legato solo al calcio, ma a tutta la realtà che lo ospiterà. Vorremmo portare più gente possibile negli stadio anche se il periodo non è dei migliori. Però ci sono stadi molto recettivi e in via di miglioramento e questa sarà un'occasione da sfruttare sia per le regioni, sia per le società. Ho accettato con grande entusiasmo, ma credo che ci siano anche altri ex calciatori come me che hanno la mia stessa voglia di mettersi a disposizione della Federazione".