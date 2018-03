Il sub-commissario della FIGC Alessandro Costacurta è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta dell'Italia nell'amichevole con l'Argentina e fare il punto sul futuro della panchina azzurra.



LA PARTITA - "Ho visto una gara all’altezza delle aspettative, in alcuni momenti sembrava che avremmo potuto vincerla. La cosa più importante era la prestazione, alla fine venivamo da un periodo in cui è successo di tutto".



PROSSIMO CT - "Se ieri ci fossero stati Mourinho o Guardiola non sarebbe cambiato molto. Dobbiamo pensare ai giocatori che abbiamo a disposizione e non al ct Di Biagio. E' una risorsa per la federazione, potrà essere l’allenatore dell’Italia o magari avere un ruolo nello staff tecnico. Sicuramente il 20 maggio si saprà il nome del prossimo commissario. Di Biagio è bravo e non ce ne sono molti meglio di lui; se ci sarà la possibilità lo prenderemo".



PROGRAMMA - "I nostri interventi sul calcio italiano si noteranno più in là, ma tra due settimane renderemo noto il programma di ciò che faremo e di ciò che abbiamo cominciato a fare".