Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera della decisione di fissare il derby alle 12.30: ''Il nostro obiettivo è colmare il gap dalla Premier che in Europa è il campionato di riferimento. In Inghilterra si usa giocare i big match in quell’orario per esportare il prodotto in Asia. Non c'è solo la Cina, penso anche alla Corea o al Giappone. Se non seguiamo l’esempio di altri campionati è inutile che poi ci lamentiamo dei fatturati dei nostri club che sono inferiori a quelli britannici. Siamo un Paese di provinciali se ci facciamo problemi per anticipare una gara di un paio d’ore. Oppure se restiamo ancorati alla convinzione che la domenica mattina sia il momento dedicato alla messa. Ben venga Inter-Milan alle 12.30, se milioni di spettatori in Oriente ci guardano. Pensiamo all’indotto che ne deriva''.