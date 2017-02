Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e ora opinionista per Sky Sport, ha parlato così di Manuel Locatelli e del momento rossonero: "Locatelli si sta spegnendo, lo vedo in modo nettamente diverso da troppo tempo. E' diventato scolastico, fa sempre passaggi scontati, ne ha rischiato solo uno contro la Lazio, è allarmante vederlo così normale. Non va bene. Perché il Milan è in calo? C'è anche la cessione del club a stagione in corso che è un'anomalia. Così come è anomala questa cessione ai cinesi, appunto...".