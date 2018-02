Si restringe il cerchio intorno al nuovo commissario tecnico della Nazionale. Parlando a margine dell'ultimo giorno di stage dell'Italia a Coverciano, Alessandro Costacurta ha spiegato: "Contiamo di nominare il nuovo ct entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi tre".



SU CONTE - Costacurta ha poi continuato: "Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che, avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti: ha fatto bene, oltre tutto non essendoci al momento grandissimi talenti, c'è ancora bisogno di un allenatore molto bravo. E i nomi fatti sono quelli di allenatori bravi".



SU BUFFON E CHIESA - "Sono d'accordo sul non lasciare come ultima immagine di Buffon in Nazionale la serata con la Svezia. Abbiamo dato a Di Biagio la possibilità di scegliere ciò che ritiene meglio per queste due amichevoli. Chiesa? Credo che oggi stiamo vedendo un talento, ha fatto tre-quattro giocate... Secondo me è quasi meglio del padre. Speriamo che non mi senta, se no mi tira uno schiaffo".