Alessandro Costacurta fa il punto della situazione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il vice-commissario della Figc ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport dal Congresso Uefa di Bratislava: "Tra i potenziali selezionatori, per me Antonio Conte è quello che potrebbe fare meglio. E sicuramente lo sentirò tra un paio di mesi".



NO A GATTUSO - "Avete fretta, ma lo dico subito: Gattuso no, non lo contatterò, sarebbe un po' presto. Sono sicuro che sarà c.t. tra qualche anno perché ha tutto, carattere, grinta, ma io gli voglio troppo bene; scegliendolo adesso gli farei del male. Ha dimostrato di avere qualità, metodo di lavoro, ma sto cercando un allenatore che abbia elaborato più conoscenze, più lavoro federale o più esperienza di panchine ad alto livello".



GLI ALTRI - "Non ho ancora scelto, ma credo che quello che potrebbe far meglio è Conte. Lo sentirò di sicuro tra un paio di mesi. Conte ha già dimostrato di saper fare il c.t., si è visto all’Europeo, gli altri ancora no. Il che non vuol dire che non sarei tranquillo con Mancini, o con Ancelotti che però sembra tirarsi fuori. O con lo stesso Ranieri che ha avuto un'esperienza difficile con la Grecia, ma ne è uscito fortificato e poi è andato al Leicester. Sto cercando un allenatore, non un selezionatore. Quindi non trascurerei i tecnici del campionato: Gasperini e Giampaolo sono bravissimi e farebbero bene".