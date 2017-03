Obiettivo per la porta della Fiorentina del prossimo anno è il francese Benoit Costil, estremo difensore classe '87 del Rennes, destinato però a non rinnovare il contratto. Secondo la stampa transalpina ed il sito buzzposrt.fr, Costil avrebbe però messo in lista d'attesa l'offerta del Bordeaux, per vedere se la Fiorentina deciderà di accelerare e fare sul serio.