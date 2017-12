Mamadou Coulibaly, centrocampista del Pescara, parla all'Istituto Comprensivo Pescara 6 per l'ultimo incontro nelle scuole vincitrici della Campagna educativa “Campioni di Fair Play”. Queste le sue parole: "Per arrivare a giocare a calcio in Italia ho affrontato un percorso lungo e pericoloso, ma adesso sono felice perché ho trovato la vita che sognavo e devo ringraziare il Pescara e la città intera per l’opportunità che mi ha dato. Sono stato accolto bene fin dall'inizio e non ho mai subito, fortunatamente, episodi di discriminazione, mi sono integrato con la squadra ed ho stretto rapporti con tutto il gruppo, grazie anche all’allenatore che mi sta insegnando tanto. È stato difficile all’inizio superare l’esperienza del viaggio in mare, adesso invece penso solo a fare bene col Pescara e ogni tanto faccio visita alla casa famiglia dove sono stato accolto per ritrovare i ragazzi con cui ho condiviso i primi mesi".