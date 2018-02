E’ tempo di quarti di finale per la Coupe de France. Ieri il Les Herbiers, squadra quattordicesima in terza divisione, aveva fatto fuori ai rigori il Lens, oggi altre due partite che valevano un posto in semifinale.Continua la favola dello, club che naviga nei bassifondi della terza divisione francese che, dopo aver eliminato Virois, Haguenau, Avallon, Chateauroux e Granville, fa incredibilmente fuori anche lo, squadra che milita in Ligue 1. Partita bloccata sullo 0-0 fino al minuto 83 quando Lassanava a segno regalando così un’incredibile semifinale alla piccola cittadina del nord della Francia (circa 9.000 abitanti).Il match di cartello era il classico di Francia,, remake della partita di campionato di domenica scorsa vinta dai parigini per 3-0. I padroni di casa, scesi in campo conal posto dell’infortunato Neymar, faticano nel primo tempo ma riescono a passare al 45’ grazie proprio all’argentino ex Real Madrid che, non sazio, va di nuovo a segno a inizio ripresa per il 2-0 dei suoi.prova a cambiare le carte in tavola con gli inserimenti di Sari e Kamara, ma è ancora il PSG ad andare a segno con l’ennesima rete stagionale di. Game, set and match: altro 3-0 ed Emery in semifinale.Domani sera alle 21 andrà in scena l’ultimo quarto tra il Caen e il Lione.83’ DoucoureDi Maria 45’ 48’, Cavani 81’