Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coupe de France con altre quattro partite. Spiccano alle 18.30 l'eliminazione del Troyes e il colpo del Caen, che ai rigori batte il Metz. La sfida più attesa però è quella tra Montpellier e Lione alle 21: match sofferto per l'OL, che grazie a Fekir conquista l'accesso ai quarti di finale.





h. 18.30



Chambly-Granville 1-0

51' Doucoure (C).



Lens-Troyes 1-0

70' Lopez (L).



Metz-Caen 2-3 dopo i rigori

51' Stavitski (C), 85' Niane (M), 108' Roux (M), 114' Diomande (C).





h. 21.00



Montpellier-Lione 1-2

13' Cornet (L), 22' Ikone (M), 27' Fekir (L).