Il futuro di Thibaut Courtois sembra essere lontano dal Chelsea e da Antonio Conte: il Real Madrid lo vuole a tutti i costi e il portiere dei Blues, ex Atletico Madrid, avrebbe confessato ai compagni che a giugno tornerà nella capitale spagnola, ma per vestire la maglia dei blancos, secondo quello che riporta il quotidiano spagnolo Marca.



I COMPAGNI PROVANO A TRATTENERLO - Nei giorni scorsi Radio Onda Cero ha rivelato i contatti tra il club campione del mondo e d'Europa e il portiere belga, che sarebbe ben felice di tornare a Madrid: i compagni del Chelsea però starebbero facendo pressing per cercare di convincerlo a restare, così come il presidente, Roman Abramovich.