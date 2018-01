Jurgen Klopp, manager del Liverpool, commenta così, al sito dei Reds, la cessione di Coutinho al Barcellona: E' con grande tristezza che mi preparo a dire addio a un buon amico, una meravigliosa persona e a un giocatore fantastico come Philippe Coutinho. Non è un segreto che Philippe voleva questo trasferimento da luglio, quando il Barcellona ha mostrato i primi interessi. Ha insistito con me, la proprietà e con i compagni che questo era un trasferimento che desiderava disperatamente. Abbiamo fatto di tutto, in questi mesi, per convincerlo a restare. Ha realizzato un sogno".