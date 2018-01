Philippe Coutinho al Barcellona, ormai è giunto il tempo. Mesi da innamorati a distanza, con una trattativa, in estate, sfumata sul più bello; ora, però, sembra che il numero 10 brasiliano possa lasciare veramente la casacca red del Liverpool per vestire la maglia blaugrana. Cou ha già preso casa in Catalogna, non vuole giocare più per Klopp e la Nike, sponsor tecnico del Barça, lo annuncia: tutto fa pensare che...



PARLA BRANCA - Sarà una cifra monstre, superiore ai 100 milioni, a convincere il Liverpool. E pensare che, in Italia, è stato portato per una manciata di milioni. Lo rivela l'allora direttore sportivo dell'Inter, club che lo pescò in Brasile, Marco Branca al Corriere dello Sport: "Adesso andrà al Barcellona per una cifra enorme, ricordo quando lo portai all'Inter per 4 milioni".