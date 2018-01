"Lo sa anche mia mamma a casa che mi manca un difensore...". E lo avrà, Luciano Spalletti, perché così l'Inter di certo non può andare avanti. La soluzione più semplice porta ad Alessandro Bastoni, centrale classe '99 dell'Atalanta che è stato già prenotato dalla scorsa estate: in queste ore c'è stato un nuovo contatto diretto tra la dirigenza dell'Inter e la famiglia Percassi per liberare in anticipo Bastoni, di fronte a un corrispettivo economico da stabilire. Insistenza continua, l'Atalanta ci sta pensando tanto che ha bloccato la possibile cessione dell'altro centrale di riserva, Gianluca Mancini, richiestissimo in Serie B.



VIA LIBERA COUTINHO - Intanto, è stato notificato in queste ore nelle stanze nerazzurre l'incasso dovuto al passaggio di Philippe Coutinho al Barcellona, trasferimento completato sulla base di 160 milioni di euro: cifra supersonica per il jolly offensivo brasiliano portato in Europa dall'Inter, brava a pescarla dal Vasco da Gama poi molto meno a valorizzarlo, al punto da svenderlo per poco più di 15 milioni di euro in un inverno di difficoltà economiche. A breve sarà incassata la percentuale sulla futura rivendita: la cifra sarà pari al 1,5% sul prezzo del trasferimento, dunque da subito in cassa 2,4 milioni di euro dal passaggio di Coutinho al Barcellona. Cifra inaspettata dunque ben accolta, ma è chiaro che come quei 15 milioni di pochi anni fa gridano vendetta, c'è il rammarico anche di aver inserito una percentuale di rivendita così bassa per Coutinho.