Non c'è Philippe Coutinho tra i convocati del Liverpool per la prima sfida del 2018, che vede i Reds impegnati sul campo del Burnley. Oltre al brasiliano mancherà anche Mohamed Salah, ma l'assenza dell'ex interista è stata interpretata dai media inglesi come una conferma in chiave mercato: Coutinho e il Barcellona sono vicinissimi. Jurgen Klopp nell'immediato pre partita si è affrettato a smentire ogni dietrologia ("Philippe e Momo sono entrambi infortunati", le sue parole).



Difficile però non interpretare questa scelta come un altro indizio verso una cessione sempre più probabile, specie dopo la gaffe della Nike (sponsor tecnico del Barcellona) che in chiusura del 2017 ha avviato sul web la vendita della maglia blaugrana di Coutinho. La rimozione immediata dell'annuncio, fin troppo tempestivo, sembra non aver cambiato le carte in tavola.