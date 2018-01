Brendan Rodgers, ex manager del Liverpool, parla al Daily Record di Philippe Coutinho, portato da lui in Premier League: "Philippe è un giocatore da Barcellona, se mai ce ne fosse uno. Nel momento in cui l'ho portato in squadra lui non giocava nell'Inter. La gente si chiedeva se fosse abbastanza grosso e abbastanza alto. Ma io l'ho guardato come un giocatore di 18 anni, ho sempre avvertito la sua qualità tecnica. E, naturalmente, sapevo sarebbe migliorato fisicamente".