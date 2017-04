...False alarm. More pigs. — Coventry City (@Coventry_City) 14 aprile 2017

I tifosi delhanno voluto esporre in maniera quantomeno singolare il loro disprezzo per i proprietari della società,in campo prima del match contro il, i cui supporter hanno aiutato nella protesta. Lo stesso identico episodio era accaduto prima della gara d'andata. La partita di League One, la terza serie inglese, è iniziata con dieci minuti di ritardo. A ridosso del via alla sfida il primo lancio di maialini, poi di nuovo 16 secondi dopo il fischio d'inizio dell'arbitro.