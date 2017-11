Dopo la sorprendente sconfitta contro il Girona in Liga, per il Real Madrid è arrivato il tracollo anche in Champions League, per mano del Tottenham. La qualificazione agli ottavi di finale al momento non è messa in discussione, ma forse la squadra di Zidane si dovrà accontentare solo del secondo posto, lasciando la prima piazza proprio agli inglesi.



Al termine della sconfitta di ieri sera, davanti alle telecamere si è presentato Cristiano Ronaldo, mettendoci la faccia per tutti i compagni: "Non siamo in crisi, il Real non è mai in crisi, veniamo solo da qualche risultato negativo, ma ci rialzeremo presto". Ronaldo poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa quando viene accusato di trovare con poca continuità la via del gol quest'anno: "Voi che siete sempre attaccati solo alle reti, le statistiche sono lì che vi aspettano. Cercate su Google 'gol di Cristiano' e fatemi sapere cosa trovate". Quello che è certo è che in questi inizio di stagione il Real Madrid non si sta dimostrando la macchina perfetta dell'anno scorso e lo scarso rendimento realizzativo di CR7 (fermo ad un gol in Liga) non fa altro che confermare il periodo negativo della squadra madrilena. Che il cyborg sia in cortocircuito?



L'UOMO DEI RECORD - Effettivamente un campione assoluto come Cristiano Ronaldo non può e non potrà mai essere messo in discussione, anche perchè stiamo parlando dell'uomo dei record. Ricordiamone qualcuno:

- unico calciatore, insieme a Lionel Messi, ad aver vinto la Scarpa d'oro per quattro volte;

- unico calciatore ad aver vinto nello stesso anno solare la Champions League, l'Europeo, il Mondiale per club e il Pallone d'oro;

- unico calciatore ad aver segnato più gol (110) in Champions League. Calciatore ad aver segnato più gol (21) nel derby di Madrid;

- unico calciatore ad aver vinto per sei volte la classifica marcatori della Champions League;

- unico calciatore ad aver realizzato più di 50 gol stagionali in sei stagioni consecutive.

Ricordiamo inoltre che l'ultima volta che qualcuno aveva fatto notare a CR7 che in trasferta segnava di meno, il giorno dopo zittì l'Olimpico con un gol segnato alla Roma negli ottavi di Champions. Le prossime avversarie sono avvisate.