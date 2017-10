Cremonese-Brescia 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 38' Piccolo, 70' Claiton



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Claiton, Marconi, Procopio; Pesce, Cavion, Cinelli; Piccolo (84' Macek); Brighenti (77' Paulinho), Mokulu (89' Pol Garcia). All. Tesser.



Brescia (3-5-2): Minelli; Meccariello (72' Cancellotti), Gastaldello, Somma; Longhi (85' Cattaneo sv), Martinelli, Ndoj (52' Machin), Bisoli, Furlan; Rivas, Caracciolo. All. Marino.



Arbitro: Luigi Pillitteri di Palermo.



Ammoniti: 28' Caracciolo (B), 53' Pesce (C), 71' Machin (B), 78' Cancellotti (B), 80' Claiton (C)