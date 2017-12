Cremonese-Empoli 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 34' Donnarumma (E), 69' Brighenti (C).



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Renzetti, Canini, Claiton, Arini; Pesce, Croce (67' Cavion), Cavion; Piccolo (56' Scappini); Brighenti (75' Castrovilli), Paulinho. All. Tesser.



Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Romagnoli, Simic; Pasqual (77' Zajc), Bennacer, Krunic (90' Piu), Lollo, Di Lorenzo; Donnarumma (90' Jakupovic), Caputo. All. Vivarini.



Arbitro: Pezzuto di Lecce.



Ammoniti: 55' Di Lorenzo (E), 67' Almici (C), 67' Caputo (E), 72' Pesce (C).