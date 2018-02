Cremonese-Frosinone 2-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 20' Scappini rig. (C), 32' Piccolo rig. (C), 65' D. Ciofani (F), 74' Ciano rig. (F),



Frosinone (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini (86' M. Ciofani), Chibsah (66' Ciano), Maiello, Koné, Beghetto; Citro, Dionisi (60' D. Ciofani). All. Longo.



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici (57' Cinaglia), Canini, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce, Cinelli (78' Scamacca); Castrovilli; Scappini, Piccolo (78' Garcia Tena). All. Tesser.



Arbitro: Piccinini di Forlì.



Ammoniti: 26' Almici (C), 27' Koné (F), 31' Chibsah (F), 59' Krajnc (F), 64' Pesce (C), 89' Castrovilli (C)