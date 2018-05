Cremonese-Novara 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 52' Macheda (N), 69' Claiton (C).



Cremonese: Ujkani; Cinaglia, Claiton, Marconi, Renzetti; Arini (dall'88' Scappini), Pesce, Cavion (dal 57' Croce); Perrulli (dall'80 Scamacca), Bringhenti, Castrovilli. All. Mandorlini.



Novara: Montipo; Golubovic (dal 50' Dickmann), Casarini, Troest, Del Fabro; Macheda, Orlandi, Moscati (dal 74' Seck), Calderoni; Di Mariano, Puscas (dall'84' Maniero). All. Di Carlo.



Arbitro: Abbattista.



Ammoniti: 22' Cavion (C), 30' Puscas (N), 37' Orlandi (N), 39' Perrulli (C), 44' Troest (N), 60' Claiton (C), 64' Calderoni (N), 70' Dickmann (N), 72' Pesce (C).



Espulsi: 60' Macheda (N).