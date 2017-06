Alberto Gilardino ha un'offerta sul tavolo. Dopo la brutta stagione passata tra Empoli e Pescara, con entrambe le squadre che, al termine del campionato, sono retrocesse in B, il bomber Campione del Mondo nel 2006 ha un'offerta proprio dal campionato cadetto: come scrive la Gazzetta dello Sport, la Cremonese ha fatto la sua offerta al bomber italiano, che si è preso una settimanda di tempo per decidere. Il motivo? Aspettare il Parma: con i ducali in Serie B, la priorità passerebbe a loro.