Cremonese-Palermo 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 21' Claiton (C), 23' Rispoli (P), 53' Chochev (P)



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Claiton, Renzetti; Arini (64' Cavion), Pesce, Croce (83' Scappini); Piccolo (75' Perrulli); Brighenti, Mokulu. All. Tesser.



Palermo (3-5-1-1): Pomini; Struna, Bellusci, Szyminski; Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Embalo (80' Monachello); Coronado (66' Fiordilino); Nestorovski (92' Gnahorè). All. Tedino.



Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta.



Ammoniti: 32' Almici (C), 44' Arini (C), 95' Renzetti (C)