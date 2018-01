Cremonese-Parma 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 89' Cavion

​

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce, Cavion; Piccolo (67' Castrovilli); Brighenti (77' Scappini), Paulinho. All. Tesser.



Parma (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Di Cesare, Iacoponi, Gagliolo; Scozzarella, Dezi, Munari (89' Scavone); Insigne, Calaiò (80' Ceravolo) , Di Gaudio (69' Baraye). All. D'Aversa.



Arbitro: Nasca di Bari



Ammoniti: 11' Almici (C), 35' Gagliolo (P), 76' Castrovilli (C)