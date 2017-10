Cremonese-Perugia 3-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 22' Dossena (P), 30' Zanon aut. (C), 48' Di Carmine (P), 72' Paulinho (C), 80' Di Carmine (P), 86' Paulinho rig. (C)



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Renzetti, Claiton, Marconi, Almici; Pesce (70' Brighenti), Cavion, Arini; Piccolo (62' Castrovilli); Scappini (50' Mokulu), Paulinho. All. Tesser.



Perugia: (4-3-3): Nocchi; Belmonte, Pajac, Dossena, Zanon; Bandinelli, Bianco, Brighi (71' Emmanuello); Cerri (60' Buonaiuto), Han (79' Mustacchio), Di Carmine. All. Breda.



Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. .



Ammoniti: 39' Brighi (P), 40' Pesce (C), 58' Cerri (P), 64' Cavion (C), 66'Bandinelli (P), 85' Zanon (P), 85' Claiton (C)