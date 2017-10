Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, parla in conferenza stampa in vista della sfida col Brescia: "Allo Zini arriverà una buona squadra. Siamo consapevoli dell'importanza della gara. Il Brescia è una squadra esperta. Con giovani di qualità. Caracciolo e Gastaldello sono i leader. Dovremo avere rispetto del Brescia, ma concentrarci sulle nostre qualità ed interpretare bene la gara. Avremo 3 gare in una settimana. Qualche cambiamento è normale ci sia. Scenderemo in campo per dare una gioia a Proprietà e tifosi. In questa stagione i tifosi ci sono sempre stati vicini e sono stati molto importanti. Quest'anno la B si trova in una situazione atipica che testimonia equilibrio. A breve credo la classifica si allungherà. Paulinho? Sta molto bene. In allenamento sta facendo cose molto importanti".