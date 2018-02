Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, parla in conferenza alla vigilia della sfida con il Bari: "Per la gara di domani Almici non sarà a disposizione, ma rientrerà Perrulli che torna a disposizione dopo un mese di stop. Al momento ho due dubbi sulla formazione di domani e non è una questione di pretattica. Domani contro una squadra come il Bari che ha una rosa importante e che sarà una delle protagoniste del campionato servirà una gara di personalità, umiltà e determinazione e maggiore concretezza sotto porta perché ultimamente creiamo comunque 4-5 palle gol senza però riuscire a segnare quanto potremmo".