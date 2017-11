Doveva essere una partita emozionante e così è stato. Ma la Cremonese non ce l'ha fatta a vincere contro il Palermo nonostante una grande prestazione e ad un piglio che ha messo più volte in difficoltà la squadra di Tedino. Queste le parole dell'allenatore della Cremonese, Tesser, a fine partita:



"E' stata una bella partita, abbiamo giocato meglio del Palermo. Due errori in tutta la partita, dobbiamo guardare in casa nostra. Abbiamo sbagliato poco, purtroppo ci è costata cara. Abbiamo giocato forse al di sopra delle alternative, penso più che mai che quello di oggi sia un risultato bugiardo. Almeno il pareggio. Penso che avremmo meritato di più. Il rigore? C’è, netto e clamoroso non dato da un arbitro che non ha rispettato la Cremonese e Cremona. Ha provocato i giocatori, gli rideva in faccia. Lui c’era anche a Parma e ha fatto così anche là. Aveva fischiato, ed è la prima volta che lo dico, un rigore che non c’era. Non ha ammonito neanche un giocatore del Palermo, ha permesso un gioco molto duro. Ha concesso a Nestorovski di provocare la tribuna senza che quarto uomo e assistente prendessero posizione. Lui è un nazionale e capitano, non si è comportato da professionista. Un po’ di rispetto per noi, se l’arbitro tira fuori il discorso del rigore di Parma allora dove siamo? Col rigore, forse, il 2-2 lo portavamo a casa. L’applauso dello Zini ci lascia la prestazione e il connubio fortissimo col pubblico. Ringrazio i ragazzi, corrono fino al 95esimo. In un equilibrio di campionato devi fare risultati continuamente, di fila. Oggi abbiamo preso il Palermo fin dal primo minuto. Noi ci crediamo, non è retorica, ma dobbiamo dimostrarlo ogni giornata e ogni allenamento. Ora dobbiamo riprendere il cammino, resta la prestazione e l’amaro in bocca. Sull’1-1? Non siamo saliti con la linea, è un errore di lettura della difesa. Non conosco una squadra al mondo che non fa un errore, anche se vinci 3-0 ne fai. Il Palermo è una squadra forte, la differenza la fanno i particolari. Sul 2-1 è stato bravo Chochev a staccarsi, noi non abbiamo letto la situazione nel modo corretto e hanno segnato. È un peccato, pensavo ci aggredissero".