Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, è raggiante dopo la vittoria sul Parma: "Bella partita tra due squadre molto propositive in una grande cornice, si è giocato in un bellissimo ambiente. Abbiamo vinto con merito, il secondo tempo è stato quasi esclusivamente nostro anche se abbiamo segnato alla fine. Frattali aveva già compiuto tre o quattro parate importanti. Merito mio? Sono i giocatori che vanno in campo, hanno vinto loro, giocando bene loro. Io cerco di prepararli bene fisicamente e di preparare la partita. È importante vedere il rientro fisico dopo la sosta, abbiamo fatto una buona partita. Il mercato? C’è la coscienza di avere un gruppo valido, se si possono portare giocatori che portano miglioramenti siamo tutti contenti giocatori inclusi. Dobbiamo valutare per bene, non è la partita che ci dice sì o no, è il campionato. Ci sono stati cambiamenti in tante squadre, la B è questa, si sa che non si può più sbagliare e tutti cercando di fare il massimo in questa sessione di mercato, ora inizia un altro campionato. È ovvio che ci si vada a misurare su altro, va valutato se i cambiamenti sono in meglio o in peggio. Nel primo tempo siamo stati meno veloci nel far girare palla, D’Aversa li ha messi bene in campo e noi abbiamo perso qualche palla di troppo, avremmo dovuto sfondare sulle fasce e ci siamo riusciti solo qualche volta. Penso che la possibilità di fare la partita e vincerla sia nata dalla voglia di prenderli più alti. Oggi tutte e due le squadre hanno provato a giocarsi la partita e a vincerla. Sabato ci aspetta Avellino, fino a domani ci si gode questa vittoria ma poi si pensa all’Avellino. Vedremo tra 7/8 partite come sarà impostato questo nuovo campionato e se ci sarà qualche rottura. Ripartire dal quarto posto è comunque una bella cosa. Dobbiamo incanalare la stagione dalla parte giusta, dobbiamo arrivare a 51 punti, questo è l’obiettivo. Se saremo bravi a farlo prima, tanto meglio"