Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella di domani: "Gli effettivi che ho a disposizione stanno bene. Ci siamo preparati con grande fiducia per una gara importante quale sarà quella di domani. Abbiamo sempre sentito vicini i tifosi. Ci stanno dando una grande mano. La squadra sta rispondendo lottando e mettendoci sempre il cuore. In panchina ci saranno 4 ragazzi della Primavera. Grosse novità non ci saranno. Unico dubbio nel reparto avanzato è chi affiancherà Brighenti. Per il resto la formazione è fatta. Entella squadra solida. Mi stupisco che sia nelle retrovie. Ha una rosa di giocatori importanti. Molto fisici e buona qualità in mezzo al campo"