, allenatore della Cremonese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio esterno contro il Carpi: "Prima bisogna arrivare ai cinquanta punti, questo è il nostro obiettivo reale, poi si parla d'altro. Ci siamo e vogliamo rimanerci, peccato per oggi, è stata una delle nostre migliori partite in trasferta. Avremmo meritato di vincere, il pareggio ci sta un po' stretto. Scamacca è un giovane molto interessante, è stato preso perché vogliamo puntare su giovani di valore. Era un po' che non giocava, sono molto soddisfatto della sua prova, ha fatto molto bene. Come tutti i giovani deve crescere, deve avere un po' di cattiveria sotto porta, come nell'occasione creata da Scappini. Cavion ha fatto un errore, capita. Prendere un gol in uscita quando stai vincendo fa un po' male, ma la squadra ha fatto una grande prestazione, dopo la sconfitta con la Pro Vercelii abbiamo avuto una grande reazione".